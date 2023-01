Rafael Portugal pede respeito a Dani Calabresa após críticas

Foto: Reprodução/ Globo

O humorista Rafael Portugal saiu em defesa de Dani Calabresa nas redes sociais após duras críticas feitas a comediante, que desde 2022 é a responsável pelo quadro CAT BBB, que antes era um sucesso comandado por Portugal.

Em um texto compartilhado no Instagram, o integrante do Porta dos Fundos criticou as matérias feitas a respeito do desempenho de Dani a frente do quadro.

“Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa”, escreveu.

Portugal afirma que Dani já era grande no stand up antes dele começar na área. O humorista revelou também que a ex-Zorra Total é uma de suas inspirações na cena.

“Lembro quando ainda sonhava em trabalhar como ator comediante e sentado em uma lan house ficava assistindo vídeos de Stand Up e lá estava Dani já fazendo e já criando textos abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração”.

Na declaração e carta de apoio feita para Dani Calabresa, o humorista ainda agradeceu a comediante pelo trabalho, que, de acordo com ele, ajudou a dar visibilidade para outros artistas da área.

“Tenho o privilégio de ser da geração da Dani que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado Dani e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória.”

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.