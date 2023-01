Raízen anuncia novas vagas de emprego

A Raízen, a 4ª maior empresa em faturamento e a 2ª maior distribuidora de combustíveis do Brasil, anuncia novas vagas de emprego em todo o país neste início de ano. Há chances para pessoas com ou sem experiência profissional, em cargos de diferentes níveis: técnicos, analistas, operadores e muito mais.

As vagas são os estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e muito mais, além de opções para atuação no modelo híbrido e presencial.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Advogado Sênior (Afirmativa para pessoas Pretas), Agile Coach Sênior, Almoxarife Pleno, Analista Contabil, Analista Contas a Pagar, Analista Contas a Pagar, Analista Controles Internos Sênior (Controles de TI), Analista Crédito Pleno, Analista Cyber OT, Analista Dados, Analista de BI Canais, Analista de Business Analytics, Analista de Comunicação e Mídia, Analista de Customer Success, Analista de Cyber OT, Analista de KYC & Onboarding, Analista de Legal Operations, Analista de Performance – Trade Marketing, Analista de Planejamento, Analista de Qualidade de Combustível, Analista de Serviços de TI, Analista de Sistemas (Trading), Analista Engenharia Dados, Analista Faturamento, Analista Financeiro, Analista Inovação, Analista Operações Integradas, Analista Planejamento Controle Manutenção, Analista Processos Industriais, Analista Projetos TI Sênior, Coordenador(a) de Marketing, Coordenador(a) de Plataformas de Clientes, Coordenador(a) de Remuneração, Coordenador(a) de Sustentação de Sistemas Tributários, Coordenador(a) Financeiro – Trading de commodities e derivativos, Desenvolvedor(a) QA Sênior | Shell Box, Eletricista Industrial Júnior, Eletricista Manutenção Automotiva, Gerente Território, Gestor(a) Operações Industriais II – Fabricação de Açúcar, Mecânico(a) Industrial, Mecânico(a) Manutenção Automotiva, Mecânico Industrial e muito mais.

A empresa reforça que busca promover um ambiente de trabalho inovador, ético, inclusivo, seguro, que respeita as pessoas e suas individualidades e é propício ao desenvolvimento contínuo de habilidades comportamentais e profissionais. Nesse sentido, disponiniliza vagas afirmativas para pessoas que se autodeclaram negras, mulheres, pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://genteraizen.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.