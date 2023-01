Randon abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Randon faz o mundo de milhares de pessoas girar no quesito oportunidades. Com presença global, a companhia oferece inovação tecnológica para o mercado, além de dinamismo e atitude sustentável. Novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela marca ao redor do país. Confira, a seguir.

Randon abre oportunidades de empregos no Brasil

A Randon, há mais de 70 anos no mercado, faz o mundo de milhares de pessoas girar em oportunidades. Atualmente, após uma trajetória repleta de conquistas, a companhia alcançou presença global e é referência em soluções para transporte.

Através da inovação tecnológica, dinamismo e atitude sustentável, a equipe de profissionais faz a diferença no mercado. Quer se juntar ao time? Essa é sua oportunidade. Confira, a seguir, vagas disponíveis:

Almoxarife – Chapecó / SC;

Almoxarife – Rio Grande do Sul;

Ana. de Compras – Rio Grande do Sul;

Ana. de Custos – Rio Grande do Sul;

Ana. de Marca e Reputação – Rio Grande do Sul;

Aux. de Laboratório Industrial – Rio Grande do Sul;

Aux. de Limpeza Industrial – Rio Grande do Sul;

Eng (Banco de Talentos) – Rio Grande do Sul e Trabalho Remoto;

Consultor (a) de Vendas – Rio Grande do Sul;

Montador (a) de Componentes – Chapecó / SC;

Banco de Talentos (Vaga Exclusiva PCD) – Chapecó / SC;

Televendas – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

A Randon, empresa especializada em soluções de transporte, acredita que o ambiente de trabalho deve proporcionar respeito e valorização às pessoas.

Com atitude inovadora, dinâmica e sustentável, a empresa está recrutando novos funcionários. Acesse o site 123empregos para mais informações.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.