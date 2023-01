Quando o assunto é encontrar soluções altamente qualificadas no setor de RH, a empresa Randstad assume a liderança. Unindo a tecnologia a paixão nas pessoas, a companhia entrega excelência em todo processo de recrutamento, visando a satisfação das empresas e garantindo um futuro ao trabalhador. A empresa iniciou o ano com oportunidades de empregos imperdíveis. Confira, a seguir.

Randstad abre 38 vagas de emprego pelo Brasil

A Randstad é especializada em soluções de Recursos Humanos. Suas atividades deram início em 1960 e atualmente a companhia marca presença em cerca de 38 países. Seu objetivo é apoiar e levar soluções inovadoras em todo o processo seletivo.

Nos dias de hoje, a companhia possui cerca de 4 mil filiais e atua com cerca de 40 mil colaboradores, todos focados em entregar bons resultados. Para continuar entregando as melhores soluções, a empresa está contratando novos profissionais. Veja a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Supervisor de Vendas e Execução (Heineken) – Rio Grande do Norte/CE;

Líder de Operações CI (vaga temporária) – Jundiaí/SP;

Máquina de Veículos Ferroviários – Goiás;

Supervisor de Loja (Nike) – Salvador/BA;

Líder de Loja (Nike) – Salvador/BA;

Analista em Gerenciamento de Projetos (Temporária) – Campinas/SP;

Analista de Laboratórios Qualidade Assegurada Jr – São Paulo;

Analista de Logística – Ceará;

Gerente de Contas – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades anunciadas, os interessados devem acessar o site 123 empregos e seguir as instruções publicadas para o cadastramento de um currículo.

