Rateio da Educação já está na conta dos servidores da Semed Penedo

Secom PMP

O pagamento do maior rateio de recursos do Fundeb para servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo já está na conta.

A distribuição do valor recorde anunciado por Ronaldo Lopes (R$ 15.465.000,00) beneficia professor, auxiliar de sala, cuidador, monitor, motorista do transporte escolar, agente administrativo, secretário escolar, nutricionista, merendeira, serviços gerais e porteiro.

A excelente notícia para o pessoal da Educação é mais uma prova do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com o funcionalismo municipal, ação que também injeta mais recursos na economia local.

“Isso é resultado de uma gestão que trabalha com eficiência, desenvolvendo ações com qualidade, reduzindo custos e fazendo com que as sobras do recurso do Fundeb cheguem até os servidores que têm direito”, explica o gestor da Semed Penedo, Luciano Barros Lucena.

Ainda de acordo com o Secretário de Educação Luciano Lucena, a regulamentação do rateio está regulamentada em Penedo por meio da Lei nº 1748/2021.

Entre os artigos da referida legislação, consta a previsão da proporcionalidade do valor pago aos contratados, conforme o tempo do serviço, e também em relação às faltas do servidor contemplado com o rateio.