Realismo português: um resumo completo

Realismo Português: aquilo que você precisa saber para as principais provas

O Realismo Português é um importante movimento que teve como palco Portugal. Por mais que o movimento realista também esteja presente na literatura brasileira, algumas provas costumam abordar as características e os autores de Portugal.

Em Portugal, o movimento apresenta importantes nomes e produções que podem aparecer na sua prova, como os vestibulares e o ENEM. Dessa forma, é fundamental que você domine as principais características desse assunto.

Realismo Português: contexto histórico

Com desenvolvimento no final da década de 60 do século XIX, o Realismo Português é marcado pela Questão Coimbrã.

A Questão Coimbrã ocorreu em 1865, com jovens estudantes atentos às novas ideias de origens alemãs, francesa e inglesa. Em 1870 um ciclo de palestras chamado de “Conferências Democráticas do Casino Lisbonense” conta com a presença de Eça de Queirós, grande nome do movimento.

O período é marcado pela agitação política, social e cultural que vai tomando conta de grandes centros educacionais e, consequentemente, da arte produzida no país, em especial na literatura.

Realismo Português: características

Refletindo o pensamento da elite intelectual do país, o Realismo Português se mostra insatisfeito com o clero e a monarquia da época. Além disso, o movimento usa uma linguagem direta e muitas vezes faz o uso da descrição em suas produções.

Podemos destacar como as grandes características do movimento:

Objetivismo.

Cientificismo.

Materialismo.

Oposição ao clero.

Preocupação com o presente.

Realismo Português: Eça de Queirós

O principal nome do realismo português é Eça de Queirós, que possui a sua marca na trilogia “Cenas da Vida Portuguesa”, composta por três grandes obras, consideradas ainda hoje como clássicas da literatura mundial: “O Primo Basílio”, “Os Maias” e “O Crime do Padre Amaro”. O autor apresenta um retrato da vida portuguesa em sua multiplicidade: a cidade provinciana, a influência exercida pelo clero, a burguesia de Lisboa, os intelectuais da época e a aristocracia.