Reaplicação do ENEM 2022: quem tem direito? Entenda

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que irá reaplicar as provas do ENEM 2022 na próxima semana. No entanto, muitas pessoas ainda não sabem que a prova será reaplicada neste mês.

Mas não são todas as pessoas que poderão participar novamente da aplicação das provas. Isso porque, é necessário cumprir os requisitos para tal. A seguir, confira tudo sobre a reaplicação do ENEM 2022!

Reaplicação do ENEM 2022: quem pode participar?

A reaplicação do ENEM 2022 vai acontecer na próxima terça-feira (10) e quarta-feira (11). Porém, apenas os estudantes que tiveram algum incidente logístico e que estavam com alguma doença infectocontagiosas no dia da primeira aplicação poderão participar dessa nova etapa.

No entanto, estas pessoas deveriam solicitar a reaplicação da prova para terem a oportunidade de participar desta “segunda chamada”. Assim, aqueles que fizeram a solicitação dentro do prazo (entre os dias 21 e 25 de novembro de 2022) e justificaram o pedido por meio de documentos, poderão participar das provas que ocorrerão na próxima semana.

Além disso, o Inep já divulgou que o cartão de confirmação já está disponível para os estudantes na página do participante. Portanto, se você vai participar da reaplicação do ENEM e ainda não imprimiu o seu cartão de confirmação, ainda dá tempo de obtê-lo.

O que é considerado incidente logístico e doenças infectocontagiosas para o Inep?

O Inep conta com uma lista no edital do ENEM, que define o que poderá ser considerado incidente logístico e doenças infectocontagiosas para a reaplicação do exame.

A seguir, confira o que é considerado incidente logístico:

Desastres naturais que prejudicaram a aplicação do exame por prejuízo na estrutura do local;

Falta de energia elétrica no local da aplicação;

Falha no dispositivo eletrônico fornecido ao inscrito que pediu uso de leitor de tela;

Erro de execução das etapas de aplicação pelo aplicador, que tenha, comprovadamente, causado prejuízo ao participante, entre outros casos.

Além disso, você também poderá conferir quais são as doenças infectocontagiosas consideradas pelo INEP para a reaplicação do ENEM 2022:

Coqueluche

difteria

doença invasiva por Haemophilus influenza

doença meningocócica e outras meningites

varíola

Influenza humana A e B

poliomielite por poliovírus selvagem

sarampo

rubéola

varicela

Covid-19

ENEM para as pessoas privadas de liberdade

As pessoas que estão privadas de liberdade também irão realizar o ENEM 2022 nas datas da reaplicação. No entanto, o local de realização das provas será nas próprias unidades prisionais e socioeducativas. Vale ressaltar que o nível de dificuldade das provas será o mesmo para todos os participantes.

O ENEM é a principal porta de entrada para as faculdades e universidades do Brasil. Através dele, os estudantes brasileiros podem participar de programas como o SISU, PROUNI e FIES para ingressarem no ensino superior de ensino. Em 2022, mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para as provas.

Antecipação dos programas de entrada nas universidades

Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) anunciou que irá antecipar as inscrições dos programas estudantis SISU (Sistema de Seleção Unificada), PROUNI (Programa Universidade para Todos) e FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) para o ano de 2023.

De acordo com o MEC, os editais com as informações detalhadas sobre os critérios de seleção e cronograma serão publicados em janeiro de 2023.

A seguir, confira a tabela com o resumo das datas dos programas estudantis em 2023:

Sisu

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Prouni

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado 1ª chamada: 7 de março

Resultado 2ª chamada: 21 de março

Fies

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultado: 14 de março