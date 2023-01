Receita Federal prorroga prazo de inscrições para concurso

Foto: Agência Brasil

A Receita Federal prorrogou o período de inscrições para o concurso público até a próxima quinta-feira (25). Estão sendo oferecidas 669 vagas de nível superior, 230 para auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. Inscrições terminariam na quinta-feira (19).

De acordo com o edital, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para negros. O salário para analista é de R$ 11.684,39 e, para auditor, de R$ 21.029,09. Além disso, as vagas serão distribuídas nas unidades do órgão e conforme a disponibilidade em quadro de lotações que será expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Os interessados em se inscrever devem fazer o processo on-line, bem como pagar uma taxa de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário. É importante lembrar que a taxa deve ser paga até o dia 20 de janeiro de 2023.

Etapas

O concurso é realizado em duas etapas. Na primeira, terá a prova objetiva, com questões de múltipla escolha, bem como prova discursiva e pesquisa de vida pregressa. Essa etapa acontecerá no dia 19 de março de 2023. Já na segunda etapa, será realizado um Curso de Formação Profissional.

A 1ª etapa será realizada em todas as capitais do país, exceto a análise de vida pregressa, que acontece on-line. A 2ª etapa será realizada on-line, com provas presenciais em 5 polos: Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba.

