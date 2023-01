Recreio nas Férias: SME de SP inicia programa para alunos da rede municipal

A prefeitura de São Paulo (SP) inicia nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, as atividades da 41ª edição do do Programa Recreio nas Férias. O programa promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), tem como público-alvo alunos da rede municipal com idade entre 4 e 14 anos.

De acordo com a SME, o Recreio nas Férias será desenvolvido nas próximas três semanas, com atividades até o dia 27 de janeiro, das 9h às 16h. Conforme divulgado pela SME, a expectativa é atender 17 mil estudantes.

A ação tem como tema “O brincar e a paz é a gente que faz” e é realizada através da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU). Os interessados podem consultar as instituições participantes por meio do site da SME.

Atividades recreativas e culturais

O Programa Recreio nas Férias tem como objetivo proporcionar aos estudantes que não viajaram durante as férias diversas atividades recreativas. Desse modo, haverá atividades de esporte, lazer, recreação e arte, como apresentações culturais, contação de histórias, oficinas, jogos e brincadeiras diversas com brinquedos infláveis.

A SME de SP também proporcionará aos alunos alguns passeios coordenados pelos CEUs/Polos participantes. Nos dias de atividades estão incluídas três refeições por dia, café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Ainda conforme a SME, “o Recreio nas Férias considera as necessidades das crianças e adolescentes, como o acesso à cultura, lazer, recreação lúdica/cultural, entre outras”. Desse modo, o projeto atua para a ampliação o repertório cultural, promovendo a socialização e o conhecimento do mundo. O programa tem como premissa funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento da educação integral e inclusiva.

Veja mais informações no site da SME.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Após prorrogação, a Unioeste encerra nesta segunda (9) período de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.