A Rede D’Or é especializada em cuidados integrados no Brasil, suas atividades chegam no Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e diversos outros lugares. Neste momento, a companhia abriu um novo processo seletivo para aqueles que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira.

Rede D’Or abre mais de 500 empregos pelo país

A empresa trabalha com cerca de 71 hospitais e 11.000 leitos operacionais. Ao todo são mais de 60 mil pessoas trabalhando em seus pontos de atendimento, além dos seus 87 mil médicos credenciados. A companhia nasceu com o intuito de cuidar da saúde das pessoas através de um atendimento de qualidade e excepcional.

A Rede D’Or acredita na responsabilidade em contribuir para obtermos uma sociedade justa, com igualdade de oportunidades e inclusiva. Por isso, a companhia disponibilizou vagas para todas as pessoas, indiferente de suas escolhas ou perfis. Veja a seguir os empregos disponíveis e os locais para trabalhar.

Aux de Manutenção Predial – São Paulo;

Farmacêutico Clínico – Rio de Janeiro;

Agente de Portaria e Recepção – Rio de Janeiro;

Mensageiro de Laboratório – São Paulo;

Aux de Higienização (Higiene Hospitalar) – Canaã dos Carajás/PA;

Nutricionista Clínico (Nutrição e Produção) – Mauá/SP;

Líder de Contas Médicas (Central de Autorização) – Rio de Janeiro;

Analis. de Laboratório – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas oportunidades devem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e realizar a sua inscrição.

