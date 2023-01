A Redebrasil é especializada em recuperação de crédito e atendimento. É uma empresa que possui mais de 27 anos de experiência e oferece soluções inovadoras no mercado de Call Center. Hoje novos empregos foram divulgados em algumas regiões do Brasil. Confira a seguir as vagas disponíveis e os locais de atuação.

Redebrasil tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A Redebrasil foi fundada com o intuito de entregar o melhor aos seus clientes e conectar os brasileiros às melhores soluções do mercado. A companhia acredita que as pessoas são a base do seu negócio e por isso a coloca no centro de todas as coisas.

A empresa oferece um ambiente de trabalho inclusivo e motivador, para que seus colaboradores possam mostrar seus talentos e crescer profissionalmente. Veja a seguir as novas oportunidades anunciadas pela companhia e não deixe de se candidatar a vaga de interesse.

Assistente Administrativo de Ajuizados – Porto Alegre/RS;

Jovem Aprendiz – Rio Grande do Sul;

Assistente Administrativo Jurídico – Porto Alegre/RS;

Supervisor Operacional de Cobrança – São Paulo;

Operador de Cobrança – São Paulo;

Auxiliar de Higienização – Canoas/RS;

Gerente Operacional – Rio Grande do Sul;

Analista de Planejamento – Canoas/RS;

Vagas para PCD – Porto Alegre/RS;

Operador de Cobrança (PCD) – Rio Grande do Sul.

Veja também: Panvel Farmácias tem novos EMPREGOS em todo o país

Como se candidatar

Para concorrer aos cargos disponíveis, os interessados nas oportunidades devem acessar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente ao processo seletivo e também é possível realizar o cadastro de um currículo atualizado para o análise da companhia.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos de seleção e recrutamento do país.