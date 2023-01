Regina Casé promove roda de samba com famosos em Salvador

Foto: Reprodução/ Instagram

A casa de Regina Casé em Salvador se tornou um verdadeiro point de famosos durante a temporada do verão.

A atriz, que desembarcou na capital baiana nos últimos dias de 2022, abriu as portas do imóvel, localizado no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, para diversos artistas ao longo dos dias que aproveita a cidade.

Após receber Humberto Carrão para o Réveillon, a atriz e apresentadora, que está no ar com a novela ‘Todas as Flores’, se tornou anfitriã do amigo de longa data Douglas Silva e toda família do ator e ex-BBB.

Na web, a artista, que já recebeu os internautas o título de embaixadora do turismo de Salvador, realizou uma roda de samba na última quarta-feira (11), que contou com a presença de Péricles, Xanddy Harmonia, Márcio Victor, integrantes do bloco Ilê Aiyê, além das atrizes Sophie Charlotte e Fernanda Paes Leme.

Em Salvador, Regina já participou e levou seus convidados para conhecer diversos lugares, como por exemplo a tradicional missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, além de estar presente em diversos eventos, como ensaios de verão.

