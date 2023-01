regiões de Salvador terão trânsito alterado

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) preparou uma operação especial nas regiões do Comércio e da Cidade Baixa em virtude da tradicional Lavagem do Bonfim, que volta a acontecer nesta quinta-feira (12), após dois anos suspensa devido à pandemia de Covid-19. As alterações no tráfego de veículos ocorrem entre a quarta-feira (11) e o domingo (15), para garantir a segurança viária de quem vai participar da celebração.

No total, mais de 90 barreiras serão instaladas e 250 agentes de trânsito vão atuar no esquema montado pela autarquia municipal. No dia da lavagem, na quinta (12), a interdição do tráfego de veículos nas vias por onde o cortejo passa ocorre a partir das 6h.

Serão bloqueadas a Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma e a Avenida Dendezeiros do Bonfim.

Além da interdição no trânsito, na quinta (12), a partir das 5h, trecho entre a Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe e da Avenida Engenheiro Oscar Pontes (até o Moinho Salvador) terá tráfego com sentido duplo. Já às 6h, a Rua Luiz Régis Pacheco passará a ter sentido único e o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma e Avenida Dendezeiros do Bonfim.

A partir da zero hora de quinta-feira (12), também haverá a proibição da circulação e estacionamento de veículos em diversas vias nos bairros do Comércio e Bonfim.

Véspera da festa

Os condutores devem ficar atentos, pois as mudanças também ocorrem nos entornos da festa e já começam na quarta (11), véspera da lavagem. Às 7h, por conta do translado da imagem do Senhor do Bonfim até o Píer da Ponta do Humaitá, a Rua Teodósio Rodrigues de Farias, Rua Plínio de Lima, Rua Rio São Francisco, Rua da Boa Viagem e a Rua Monte Serrat (chegada no píer) serão interditadas progressivamente.

Às 11h, quando a imagem será transportada para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a interdição progressiva acontece na rampa do Mercado Modelo, Avenida Lafayete Coutinho (até o 2º Distrito Naval) e Rua da Conceição da Praia (chegada na igreja). Ainda na quarta-feira (11), véspera da lavagem, diversas vias do Comércio e da Cidade Baixa vão ser bloqueadas por barreiras fixas a partir das 19h.

Circulação e estacionamento

Haverá proibição da circulação e do estacionamento de veículos, exceto aos liberados para participarem do cortejo, da 0h às 22h do dia 12 de janeiro, nas seguintes vias: Avenida Lafayette Coutinho / Avenida Contorno (em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Visconde de Cayru) e Rua da Conceição da Praia.

No dia do festejo, das 5h às 21h, serão proibidos a circulação, estacionamento e parada de veículos em toda extensão de veículos na Ladeira da Água Brusca.

Ainda no dia 12 ocorre, a partir da meia-noite, a proibição de estacionamento nas vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro/direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu / direção Mares), Rua Boa Vista (lado direito na direção Rua Resende Costa).

Das 6h do dia 12 às 4h do dia seguinte e das 13h do dia 15 até às 4h do dia subsequente fica proibido de estacionar e circular nas vias: Avenida Dendezeiros do Bonfim (altura da Rua Augusto Mendonça), Rua da Imperatriz (altura da Av. Dendezeiros do Bonfim), Av. Salvador (altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (altura da Avenida Salvador), Rua Guilherme Marback (altura da Rua Otávio Barreto), Rua Otávio Barreto (altura da Rua Guilherme Marback), Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias e Rua Plínio de Lima.

Entre às 8h do dia quinta-feira (12) às 4h do domingo (15) ocorrerá a proibição de circulação e estacionamento de qualquer veículo na Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira Porto Bonfim e Rua Travasso do Meio.

No dia 15, será instalada uma barreira seletiva no Largo do Bonfim, das 5h às 12h, além da proibição da circulação e estacionamento de veículos a partir do meio-dia. Já a partir das 16h, ocorre a proibição de circulação, com liberação progressiva do tráfego nas vias: Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Alteração de sentido de tráfego

Das 6h do dia 12 às 4h do dia subsequente e das 13h do dia 15 até as 4h do dia subsequente, as vias Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros / Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão), no sentido Ribeira /Largo de Roma passarão a ter sentido único.

Carga e descarga

Devido ao evento, haverá horários específicos para operações de carga e descarga. Na quinta-feira (12), essas operações devem ser realizadas até às 6h. Já na sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15), a carga e descarga só deverá ser realizada entre 8h e 14h.

Leia mais sobre Festas Populares no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.