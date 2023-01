Renan persegue Lou e tenta reaproximação

Foto: Reprodução / TV Globo

Não é de hoje que Renan (Bruno Fagundes) demonstra comportamento doentio com psicopatia em ‘Cara e Coragem’. Depois de sequestrar Lou (Vitória Bohn) no dia do casamento da jovem com Rico (André Luiz Frambach), Renan volta a atormentar a ex-namorada.

Ele resolve ir até a Companhia de dança para se fazer de vítima e tentar uma reaproximação. A sequência está prevista para ir ao ar a partir desta quinta-feira (5).

Como se não bastasse, o rapaz também invade a sala de Olívia (Paula Braun) justamente no momento em que mãe e filha conversam sobre a possibilidade de registrar uma denúncia na delegacia contra o ex-coreógrafo da companhia. Lou alega que tem medo de que o ódio do ‘ex’ vire uma vingança sem fim.

Ao avistar Renan na porta, Olívia se põe na frente da filha para defendê-la. Ela o manda embora, mas Renan se recusa a sair do local. Exaltado, o coreógrafo insiste em pedir perdão apesar de Lou afirmar com todas as forças que não quer mais vê-lo nunca mais e pedir para ele parar de uma vez por todas com essa obsessão.

É neste momento que Rico aparece e o clima fica ainda mais pesado. O marido de Lou ameaça partir para agressão, mas é impedido pela esposa e pela sogra. Sem argumentos, Renan decide finalmente ir embora, mas não sem antes culpar Lou pela desgraça que está sua vida. A jovem é acolhida por Rico e Olívia e começa a repensar sobre a denúncia já que Renan passou de todos os limites.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

