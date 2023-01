Renner abre novos EMPREGOS neste início de janeiro

É através da sólida cultura da empresa Renner que eles se tornaram a maior varejista de moda do país, onde colocam charme e gente em primeiro lugar. Em seus 55 anos, muitas transformações aconteceram e, hoje, são um ecossistema de lifestyle e moda que contém as marcas: ASHUA Curve & Plus Size, Renner, Youcom e Camicado. Atualmente, mais de seiscentas franquias que estão operando.

Renner tem novas vagas de trabalho abertas para o começo do ano

A empresa Renner ainda trabalha com a Realize CFI, que oferece suporte às atividades de varejo, fornecendo e gerenciando produtos financeiros. Com 100% de seu capital aberto listado em bolsa de valores, estão na lista do Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3.

Eles já estão presentes em todos os estados da Argentina, Brasil e Uruguai. Também têm orgulho de dizer que a sustentabilidade é um de seus valores e, através de outras iniciativas, focam no futuro. O seu ambiente de trabalho tem inovação, é dinâmico e conta com aprendizado e experiência.

Coordenador de Operações;

Visual Merchandising;

Especialista de Remuneração;

Superv. loja;

Fiscal Centro Distribuição;

Aux. estoque;

Fiscal Líder;

Supervisor de Segurança Patrimonial;

Gerente Loja;

Ass. de Loja;

Líder Processo Cobrança;

Supervisor de Transportes.

Como se candidatar

Participe do procedimento de seleção da empresa Renner acessando o site 123 empregos e fazendo o registro do seu currículo. Depois de encontrar o cargo desejado, leia as exigências e se elas estiverem em conforme com o seu perfil, faça a sua inscrição.

