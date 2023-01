Rentokil recruta profissionais em diferentes cidades

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Rentokil está recrutando profissionais em diferentes cidades. A empresa, que atua com foco na prestação de serviços de controle de pragas e higiene, oferece oportunidades para atuação em Campinas (SP), Paraúna (GO), Guaíra (PR), Oliveira de Castro (PR), Bela Vista (PR) e Mercedes (PR), além de outros municípios na região metropolitana de Goiânia (GO).

As vagas abertas são para o cargo de Operador de Serviços Jr., que é responsável pelas funções de execução e encerramento de planos de ação para contenção de infestações. O profissional também deverá monitorar, higienizar e substituir placas e iscas de dispositivos, além de realizar intervenções químicas e preenchimento de ordem de serviço e relatórios.

Os candidatos interessados em participar da seleção deverão ter ensino médio completo, habilitação A/B e disponibilidade para viagens e trabalho aos finais de semana. A jornada de trabalho inclui atuação em campo e escala de 6×1.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e alguns benefícios, além de adicional por insalubridade.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Rentokil deverão enviar o currículo para: [email protected] Outras vagas podem estar disponíveis na página https://careers.rentokil-initial.com/pt-br/.

Sobre a empresa

A Rentokil é líder mundial em controle de pragas. Com mais de 90 anos de experiência e com um time de mais de 35 mil funcionários espalhados por 78 países, a empresa é detentora do título de marca de controle de pragas mais renomada no mundo.