Resumo de história geral: o Absolutismo Monárquico

Absolutismo Monárquico: um resumo completo

O termo “Absolutismo Monárquico” é usado para definir um sistema político que esteve em vigor no continente europeu entre os séculos XVI e XIX.

O assunto é muito cobrado por questões de história geral dentro das principais provas do país, especialmente os vestibulares e o ENEM.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Absolutismo Monárquico. Vamos conferir!

Absolutismo Monárquico: definição

Como mencionado, o absolutismo monárquico foi um sistema político baseado no o poder absoluto dos reis, seja na política ou na economia. Ele foi particularmente comum entre os séculos XV e XIX.

Devemos mencionar que o absolutismo monárquico procurava satisfazer as demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil, mas sempre com o rei no comando. Ainda, essa forma de governo foi crucial para o abandono do modelo de fragmentação política presente na Idade Média.

Absolutismo Monárquico: características

O surgimento da burguesia foi fundamental para o início absolutismo monárquico. Dentro de um contexto de estruturação das nações modernas, como Espanha, França e Inglaterra, novas classes sociais surgiram e buscavam formas de favorecer seus negócios.

Desse modo, a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa era o melhor meio para estabelecer leis que unificassem alguns recursos, como as moedas e os impostos. Do mesmo modo, a nobreza acreditava que, com todo o poder na mão do rei, o controle de suas terras e de seus servos seria mais fácil.

Com isso, a burguesia e a nobreza passaram a apoiar o absolutismo monárquica, acreditando que o sistema poderia criar leis, garantia da segurança, exterminar rebeliões e revoltas, definir uma moeda única e também um único idioma para todo o reino.

Ainda, o absolutismo foi também responsável pela criação dos impostos alfandegários, pensada com o objetivo de proteger a produção nacional, tornando os produtos que eram importados mais caros do que aqueles que eram produzidos no próprio país.

Igualmente, com a arrecadação de impostos e centralização do poder, os monarcas criaram então exércitos para a proteção de seus territórios. Ademais, ideais nacionalistas de defesa da pátria também foram afirmados na época.

As ideias absolutistas só começaram a ser questionadas com o surgimento das ideias iluministas e a eclosão da Revolução Francesa, no século XVIII.