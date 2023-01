Resumo de literatura: o parnasianismo

Parnasianismo: um resumo completo para as suas provas

O termo “parnasianismo” é usado para denominar um importante movimento literário, com diversos autores e produções famosas no Brasil.

O movimento é já conhecido por aparecer com uma enorme frequência nas provas dos vestibulares e ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Autores como Olavo Bilac já aparecem em questões de português muitas vezes nas edições anteriores da prova.

Assim, é muito importante que você domine esse assunto e as suas principais características. E é justamente por isso que o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre esse movimento.

Parnasianismo: contexto histórico

Com origem no final do século XIX, o Parnasianismo é um movimento literário simultâneo ao Realismo e ao Naturalismo.

O nome do movimento tem base em antologias publicadas em Paris, em 1866, Parnase Contemporain. Parnaso é, na mitologia grega, o nome da montanha consagrada ao deus Apolo e as musas da poesia.

O Parnasianismo foi um movimento com maior destaque no Brasil, embora também tenha se manifestado em outros países, como Portugal. No Brasil, a obra inaugural do Parnasianismo é Fanfarras, de Teófilo Dias.

Parnasianismo: características

Com base no culto da forma, na impessoalidade e na impassibilidade, o movimento tem características antirromânticas. É válido destacar que os autores do Parnasianismo criticavam fortemente a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo.

Assim, os autores do Parnasianismo propunham uma poesia de linguagem rebuscada e racional, baseando-se nos modelos clássicos para contrapor os exageros do romantismo.

Dentre as principais características do movimento, podemos citar:

Busca pela perfeição formal.

Preferência por descrições.

Rimas raras.

Objetivismo.

Racionalismo.

Universalismo.

Apreço pela mitologia greco-latina.

Rejeição ao lirismo.

Valorização da ciência.

Parnasianismo: autores

No Brasil, os principais nomes do movimento são os autores que compõem a “tríade parnasiana”: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira.

Além disso, destacam-se também como nomes do Parnasianismo brasileiro Augusto de Lima, Bernardino Lopes, Fontoura Xavier e Múcio Teixeira.