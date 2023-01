Resumo para o ENEM: as ilhas de calor

As ilhas de calor: assunto muito abordado pela prova do ENEM

O termo “ilhas de calor” é utilizado para denominar um problema urbano muito presente nas grande cidades brasileiras.

Esse tópico é cobrado com frequência por questões de geografia dentro das principais provas do país, especialmente os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre as ilhas de calor. Vamos conferir!

As ilhas de calor : introdução

Uma ilha de calor, também denominada de microclima ou ilha de calor urbano (ICU), é formada em aglomerações de construções nas grandes cidades, provocado temperaturas mais elevadas.

O aparecimento de uma ilha de calor é um problema recorrente nos grandes centros urbanos brasileiros. E entre as várias dificuldades ocasionadas por elas existe uma muito preocupante: o aquecimento global.

As ilhas de calor : características

As ilhas de calor são formadas quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos. Assim, devido ao alto número de construções em um espaço pequeno, o calor não consegue se dissipar com facilidade, gerando altas temperaturas.

Em cidades menores ou em zonas rurais a probabilidade do surgimento de uma ilha de calor é pequena, já que as construções são menores e a distância entre elas tende a ser maior. Ainda, nessas zonas podemos constatar também a presença de mais áreas verdes, que impedem a concentração de calor.

Além das aglomerações de construções, as ilhas de calor podem ser formadas também pela poluição atmosférica, causada por excesso de emissão de gases poluentes liberados pelos veículos.

As ilhas de calor : consequências

Uma consequência das ilhas de calor é o maior uso de energia, já que o aumento da temperatura provoca o consumo de mais eletricidade devido ao uso de aparelhos de refrigeração.

A saúde de algumas pessoas também pode ser prejudicada devido à baixa umidade relativa do ar. Isso porque, ela causa agrava problemas respiratórios como a rinite e sinusite.

As ilhas de calor : soluções

Algumas medidas podem ajudar na diminuição da formação de ilhas de calor. O reflorestamento, o aumento da arborização, a utilização de pavimentos permeáveis e a preservação de áreas verdes são algumas ações que podem diminuir as ilhas de calor e, consequentemente, o aquecimento global.