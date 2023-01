Retorno da Avenida 29 de março é fechado após roubo de fios

Foto: Divulgação / Transalvador

Um dos retornos da Avenida 29 de Março, em Salvador, foi fechado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) no último sábado (21) por causa de um semáforo inoperante. Para evitar acidentes, a Transalvador bloqueou o retorno para quem segue na via sentido Paralela e deseja retornar sentido Avenida Regional.

De acordo com a Transalvador, a orientação é seguir pela 29 de Março até a Avenida Paralela, e retornar na altura do bairro da Paz.

Ainda não há informações de quando o serviço será retomado. A Avenida 29 de Março conta com sete retornos, quatro no sentido Paralela, e três no sentido da Avenida Regional.

