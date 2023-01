Revalida 2023/1: resultado da análise do diploma está disponível

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou o resultado da análise de diploma dos inscritos na 1ª etapa do Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1.

Os inscritos podem consultar se o documento foi aceito pelo Inep por meio do Sistema Revalida. De acordo com o cronograma do Inep, a interposição de recursos contra o resultado da análise de diploma poderá ser feita até o dia 27 de janeiro, próxima quinta-feira. O procedimento deve ser feito virtualmente.

As inscrições para a 1ª etapa do Revalida 2023/1 foram recebidas até o dia 20 de janeiro. Aqueles que realizaram a inscrição e ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição têm até amanhã, dia 26 de janeiro, para realizar o pagamento. O valor da taxa de inscrição é de R$ 410,00.

1ª etapa

O Revalida conta com duas etapas, sendo a 1ª etapa teórica e a 2ª uma avaliação prática. As provas abordam cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

De acordo com o edital da 1ª etapa, a aplicação das provas está prevista para o dia 5 de março, das 8h às 13h e das 15h30 às 19h30. A avaliação será composta por uma prova objetiva com 100 questões (P1) e uma prova discursiva com 5 questões (P2).

A aplicação acontecerá em locais de prova nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 23 de fevereiro.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos está prevista para 8 de março. Já a publicação do resultado da 1ª etapa está marcada para o dia 8 de maio.

