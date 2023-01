Revelação no trap, Caio Luccas é o convidado de Filipe Ret no FV

Foto: Reprodução/ Instagram

Um pouquinho da Bahia com um pouquinho de Rio de Janeiro e violá, sucesso na mão. E o Festival de Verão Salvador 2023 será palco dessa receita que por diversas vezes já provou ser bem sucedida.

Cria da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ou melhor, ‘Rei da Baixada’, o cantor Caio Luccas desembarca na capital baiana em um dos maiores palcos do verão de Salvador para apresentar o seu trabalho, que explodiu nas mídias digitais na nas ondas do rádio em 2022.

O artista é o convidado de Filipe Ret para se apresentar no primeiro dia de Festival de Verão 2023, que neste ano retoma a essência do evento e volta para o Parque de Exposições.

Mas afinal, como explicar o fenômeno Caio Luccas para quem não é da cena do trap, o ritmo que mais cresce na música brasileira?

Foto: Vic Madeira

Conhecido por hits como ‘King Of Bell’ e ‘5 Estrelas’, o rapaz teve uma ascensão na cena nacional em 2021, em meio à pandemia. Caio foi notado por Ret, responsável por dar ao artista o primeiro palco da vida, um show em Vitória, no Espírito Santo, em novembro daquele ano.

Cantando sobre empoderamento negro, ostentação e vitória o artista aborda em suas canções sua história de vida, que vem a retratar a vida de diversos jovens ao redor do país, por isso, a identificação e o crescimento tão rápido da cena do trap.

De lá para cá, o sucesso se tornou aliado de Caio, que conquistou grandes feitos para quem inicia a carreira na música, e em especial, na cena do trap.

Foto: Reprodução/ Instagram

O jovem se tornou a grande aposta da NADAMAL, gravadora de Ret e Dallass, e foi um dos convidados do projeto ‘Poesia Acústica 12’, que teve entre os convidados outra atração do FV 23, a cantora Marina Sena.

Atualmente, Luccas acumula mais de 160 mil inscritos em seu canal no YouTube, tem mais de 3 milhões e meio de ouvindes mensais no Spotify e grandes hits no bolso como ‘Minha Vida’, Até o Final’ e ‘Auge’.

Em junho de 2022, Caio Luccas lançou o álbum de estreia na música. ‘Nova Moda’ conta com 16 faixas, sendo 11 inéditas e diversas participações especiais, e seu estilo único e diferenciado de fazer o trap.

Filipe Ret e Caio Luccas se apresentam no primeiro dia de Festival de Verão, 28 de janeiro. Os artistas serão as primeiras atrações a subirem no Palco Ponte.

Ao todo, 32 atrações vão se apresentar em dois palcos principais não simultâneos. Os ingressos para curtir o retorno do Festival de Verão estão à venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

