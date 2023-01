Revelações da música baiana marcam presença no Palco Brisa

Foto: Secom da Prefeitura de Salvador

O Palco Brisa, montado no Festival Virada Salvador em frente ao anfiteatro do Parque dos Ventos, reuniu muitos artistas contemporâneos da cena baiana e se consolidou como sucesso de público. Neste domingo (1º) foi a vez do hip hop de Salvador comandar a festa do espaço, com shows de Bruxa Braba, Hiran, Makonnen Tafari, Mr. Armeng, Duquesa, Ravi Lobo e Vandal + Semiséria.

“A gente viu isso acontecer. No último festival tinha um espaço chamado Pocket da Virada. Dessa vez, já é um palco de verdade, com led, luz, toda a infraestrutura à disposição para a gente apresentar o que temos de mais potente, que é a cultura hip hop, o rap soteropolitano e todas as outras expressões deste campo. Então, é uma iniciativa muito importante. Agora, é chegar, ocupar, mostrar nossa música e nossa arte para o público que gosta do nosso estilo”, avaliou o rapper Mr. Armeng.

Foto: Secom da Prefeitura de Salvador

O servidor público soteropolitano de 29 anos, Felipe Nascimento, visitu o local todos os dias do festival e comentou: “Fundamental dar oportunidades de as pessoas conhecerem coisas novas, estilos diferentes, numa vibe mais tranquila, que valoriza artistas baianos e não só de Salvador, como é o caso de Hiran. Eu mesmo, curti o samba do Fora da Mídia, o pagodão de O Kannalha e hoje vim ver o trap de Makonnen”, disse.

Já Verena Ferreira, promotora de eventos, só foi conhecer o Palco Brisa no dia de encerramento e já aprovou a proposta para os próximos anos.

“Precisamos que atrações talentosas que normalmente não têm muita visibilidade sejam incluídas nos grandes eventos com uma estrutura bem feita, som limpinho, luz ok. Vim pra ver Mr. Armeng e Vandal. A vibe tá massa. Amando”, declarou.

Foto: Secom da Prefeitura de Salvador

