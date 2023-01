Muito mais do que apenas vitrines, a Riachuelo é logística, indústria, financeira, lojas e varejo. Trata-se do maior ecossistema de moda presente no Brasil que possui cerca de 40.000 colaboradores atuando em seus pontos de atendimento. A companhia iniciou a semana com diversas vagas de emprego imperdíveis. Conferir, a seguir.

Riachuelo abre novos EMPREGOS em todo o país

Atualmente, a Riachuelo possui duas fábricas que somam cerca de 620.000 metros quadrados, além de suas 380 lojas distribuídas em diversas cidades do Brasil. É uma empresa que busca crescer e se desenvolver diariamente, sempre buscando estar sempre dentro das tendências atuais e visando a satisfação dos seus clientes.

A Riachuelo possui uma história para se orgulhar, repleta de reconhecimento e conquistas. Todo esse sucesso se dá aos seus funcionários, que atuam diariamente para o sucesso da empresa. Veja, a seguir, as oportunidades que a companhia disponibilizou e todas as informações referente a seleção de candidatos.

Analista de Gestão da Mudança Sênior – São Paulo;

Gerente de Vendas Carter’s – São Paulo;

Analista de Planejamento Comercial Sênior – São Paulo;

Jovem Aprendiz em Consultor de Relacionamento – Natal/RN;

Analista de Trade Marketing Sênior – São Paulo;

Líder de Vendas Telefônicas – Petrópolis/RJ;

Assistente de Vendas e Merchandising – Rio de Janeiro;

Op de Caixa – Aparecida de Goiânia/GO;

Assistente de Vendas – RJ, SP, PE, MG, CE.

Como se candidatar

Aos interessados nos empregos anunciados, podem acessar mais informações no site 123 empregos e enviar um currículo para a companhia analisar.

