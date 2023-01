Riachuelo começa semana com NOVOS empregos pelo Brasil

A Riachuelo é uma das maiores redes varejistas de moda presente no Brasil. A companhia possui cerca de 400 lojas e está presente em diversas regiões do país e iniciou o ano com várias vagas de trabalho. Confira, a seguir.

A Riachuelo foi fundada em 1947 e atualmente emprega mais de 40 mil pessoas. A companhia valoriza a ética, o respeito e a responsabilidade social e coloca o que mais importa no centro de tudo: as pessoas. Trata-se de uma companhia que busca estar dentro das tendências e entregar o que há de melhor aos seus clientes.

São mais de 80 anos de trajetória e os principais responsáveis por esse sucesso são seus colaboradores, que trabalham de forma séria, responsável e proativa para o sucesso da companhia. Veja a seguir as oportunidades disponibilizadas pela Riachuelo e os locais de trabalho.

Vendedor de Telefonia – Foz do Iguaçu;

Assistente de Atendimento – Vila Velha/ES;

Supervisor de Atendimento – Petrópolis/RJ;

Líder de Merchandising e Vendas – Bragança Paulista/SP;

Vendedor Responsável – São José do Rio Preto/SP;

Visual Merchandising – Foz do Iguaçu;

Oportunidades para PCD – Jaboatão dos Guararapes/PE;

Supervisor de Vendas e Merchandising – São Paulo;

Monitor de Loja – Taboão da Serra/MT;

Líder de vendas de Perfumaria – Minas Gerais;

Fiscal de Loja – São Caetano do Sul/SP.

Como se candidatar

Para concorrer aos cargos disponíveis os candidatos devem seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

