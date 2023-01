A Riachuelo é moda logística, indústria e varejo. Trata-se de uma das maiores redes varejistas presentes no Brasil e está anunciando vagas de trabalho em caráter nacional e para vários cargos do mercado. Confira, a seguir.

Riachuelo tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Riachuelo possui uma fábrica em Natal e mais de 390 lojas distribuídas de forma estratégica nos quatro cantos do Brasil. A companhia atua com uma equipe formada com mais de 35 mil pessoas que atuam com muito foco em entregar qualidade e amor em tudo que faz.

Trata-se de uma empresa que trabalha com salários compatíveis com o mercado e entrega um ambiente de trabalho dinâmico e inclusive aos seus colaboradores. Nesta data, diversas vagas de trabalhos foram anunciadas pela companhia. Confira, a seguir

Anls. de Controles Internos Pleno – Remoto e São Paulo;

Superv. de Atendimento – Blumenau/SC;

Líder de Vendas Telefonia – São José dos Campos/SP;

Anls. de Abastecimento – São Paulo;

Modelista – Natal;

Líder de Atendimento – São Bernardo do Campo;

Superv. de Vendas e Merchandising – Ribeirão Preto/SP;

Anls. de Gestão da Mudança Sênior – São Paulo;

Vendedor Responsável – Vila Velha/ES;

Monitor de Loja – Aparecida de Goiânia/GO;

Anls. de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno (Vaga Temporária) – Remoto e São Paulo;

Vigilante – Fortaleza/CE;

Operador de Cxa – Belo Horizonte/MG.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados devem cadastrar um currículo através do link publicado no site 123 empregos.

