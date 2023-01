Rio das Ostras RJ anuncia vagas para instrutores e professores

A Fundação Rio das Ostras de Cultura, no Rio de Janeiro, anuncia edital com vagas para professores e instrutores. As oportunidades são em um total de 13 mais formação de cadastro reserva e vai acontecer por meio do processo seletivo simplificado.

Os interessados deverão se inscrever de forma presencial nos dias 12 e 13 de janeiro, no horário de 9h às 16h. O preechimento do formulário deverá ser realizado na Sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura, localizada na Av. Cristóvão Barcelos, 109, Centro, Rio das Ostras e não haverá taxa de inscrição.

A Fundação informa que no momento de inscrição deverão ser apresentados documentos pessoais, assim como o Plano de aula (para os cargos de Professor) ou Roteiro de aula (para os cargos de Instrutor), nos moldes do conteúdo descrito no edital, que contém a relação completa de documentos.

Vagas Rio das Ostras

Serão 13 vagas imediatas mais cadastro reserva. Veja a seguir a lista dos cargos:

Nível médio/técnico (ensino médio + curso técnico na área ou ensino médio + carteira profissional da área):

Instrutor de dança: 2 vagas e salários de R$1.998,52;

Instrutor de Música (violino): 1 vaga e salários de R$1.998,52;

Instrutor de Arte Dramática (Teatro): 2 vagas e salários de R$1.998,52.

Nível superior (Licenciatura):

Professor de Dança: 2 vagas e salários de R$3.401,62;

Professor de Música – Violão: 1 vaga e salários de R$3.401,62;

Professor de Música – Guitarra: 1 vaga e salários de R$3.401,62;

Professor de Música – Flauta e Sax: 1 vaga e salários de R$3.401,62;

Professor de Arte Dramática (Teatro): 3 vagas e salários de R$3.401,62.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais e o contrato será de 12 meses. O prazo poderá ser prorrogado, caso seja necessário.

Vale lembrar também que os contratados terão direito a benefícios como: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, reembolso parcial para os que possuam plano de saúde.

Além de Regência de Classe e horas extraordinárias para ampliação da Jornada de Trabalho, conforme necessidade da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Como serão as provas?

O processo seletivo do Rio das Ostras vai acontecer em duas fases, levando em conta o cargo. Na primeira fase, os candidatos serão submetidos à análise de documentos e a segunda, para a prova de desempenho didático para os cargos de professor e prova de desempenho Técnico para os cargos de instrutor.

De acordo com o edital, a Fundação Rio das Ostras de Cultura analisará e convocará para segunda etapa os selecionados até o 8º colocado de cada cargo.

A avaliação de desempenho está prevista para acontecer no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, localizado na Praça José Pereira Câmara, S/N, Centro, Rio das Ostras nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2023 em horário a ser divulgado posteriormente. O resultado será divulgado no dia 15 de fevereiro.