Rodrigo Mussi surpreende ao revelar que não torce para Key Alves no ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/Globo

Amigos, amigos, torcidas para o “BBB 23′ à parte. Parece que esse é o lema de Rodrigo Mussi, ex-participante do reality show, na hora de escolher a torcida para ganhar o programa.

Durante participação no “Encontro Com Patrícia Poeta”, o influenciador surpreendeu ao revelar que não torce para Key Alves, com quem viveu um romance antes do grave acidente que sofreu.

“Eu vi ela uma vez só, não conheci a fundo. Não conheço muito”, disse Rodrigo Mussi ao ser questionado sobre a personalidade de Key Alves.

“Depois do acidente a gente teve uma conversa, sei que ela fez uma tatuagem que mostrou na casa… ela é uma jogadora, gosta de desafio. Com certeza ela tá pensando no prêmio. Mas, bater de frente para a Larissa agora…”, seguiu Rodrigo Mussi.

Por fim, o ex-BBB revelou que vai torcer para Fred e Larissa levarem o prêmio final do “BBB 23”: “Eu gosto bastante do Fred [ex da Boca Rosa] porque é carismático e a Larissa, que é muito inteligente no jogo, ela faz a gente querer torcer por ela”.

