Ronaldo Fenômeno pede Celina Locks em casamento: ‘Te amo’

Ronaldo Fenômeno surpreendeu a namorada, Celina Locks, com um pedido de casamento. A modelo anunciou a novidade em seu perfil oficial no Instagram.

O ex-craque da Seleção Brasileira, de 46 anos, e a loira, de 31, assumiram a relação publicamente em 2015. O casal ainda não possui filhos. Ronaldo, por sua vez, é pai de 4.

A também empresária usou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para publicar uma sequência de registros entre os dois. Na legenda ela escreveu: “Yes, i do! Te amo, para sempre Ronaldo”. Nas fotos é possível ver a aliança de noivado.

Ronaldo casou pela primeira vez com Milene Domingues. Ele ainda teve um casamento de três meses com Daniella Cicarelli. Depois, o fenômeno casou com Maria Beatriz Antony. O ex-atleta também namorou Susana Werner, que depois casou com o ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Canarinha, Júlio Cesar.

