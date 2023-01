Ronaldo Lopes agenda visita ao Ministro Renan Filho para retomar projeto da ponte Penedo-Neópolis

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes tem agenda de trabalho em Brasília, onde será recebido na próxima semana pelo Ministro dos Transportes Renan Filho. Na pauta do encontro está a construção da ponte entre Penedo-AL e Neópolis-SE, projeto que tem apoio do Governador Paulo Dantas.

A obra idealizada por Ronaldo Lopes é fundamental para o desenvolvimento do Baixo São Francisco e do Litoral Sul, elo fundamental para interligar as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil por vias litorâneas, uma excelente alternativa para o trânsito intenso da BR 101.

“Vocês conhecem a minha luta pela região ribeirinha e por fazer essa obra tão sonhada por todos nós, que é a ponte entre Penedo e Neópolis. Por isso, estamos em busca de viabilizar recursos junto ao governo federal”, ressalta Ronaldo Lopes sobre o investimento que precisa ter sua planilha de custos atualizada, assim como licenciamento ambiental de órgão federal porque envolve o Rio São Francisco.

O estudo prévio realizado em 2016, por meio da Codevasf, já é um marco histórico de todo o processo porque, até então, a obra carecia dessa etapa indispensável para ser realizada.

E para chegar a esse ponto, Ronaldo Lopes conseguiu viabilizar emenda parlamentar para a elaboração do projeto executivo, destinadas pelo senador Renan Calheiros e o então deputado federal Renan Filho.

Com apoio do Governador Paulo Dantas, a retomada da iniciativa do prefeito e engenheiro civil Ronaldo Lopes envolve ainda articulação com a bancada federal alagoana, aliado com o realinhamento do apoio mútuo entre os governos federal, estadual e municipal.

“É um momento único para que Alagoas e Sergipe se unam em torno do Ministro Renan Filho, que tem a vontade de realizar essa obra para que nós possamos transformar esse sonho em realidade”, afirma Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius