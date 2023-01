Ronaldo Lopes cria nova secretaria e Penedo terá mais uma mulher no primeiro escalão do governo

Uma penedense assumirá a Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude

SECOM PMP

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, está realizando mais uma mudança em sua equipe de governo. Desta vez, o gestor amplia a inclusão social, criando a Secretaria da Mulher e Povos Tradicionais.

De acordo o Chefe do Executivo Municipal, é muito importante a valorização e combate à discriminação das mulheres e de pessoas ligadas às comunidades tradicionais.

“Estou enviando para Câmara de Vereadores um projeto de lei que, após aprovado pelos parlamentares, cria essa pasta tão fundamental para o município. O combate à discriminação e também a valorização deste grupo de pessoas tem sido feito por diversos governos estaduais e até mesmo o governo federal, então Penedo não poderia ficar de fora,” explanou Ronaldo Lopes.

E quem assumirá como secretária desta nova pasta é Aliny Costa, atual gestora da SEMCLEJ.

“Aliny vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Cultura, Lazer e Juventude e entendo, com a experiência que ela possuí, realizará uma excelente gestão nessa nova secretaria”, afirma o Prefeito de Penedo.

6 ANOS TRABALHANDO PELA CULTURA PENEDENSE

Durante um período aproximado de seis anos, Aliny Costa geriu a pasta, com diversos trabalhos realizados em favor da cultura, do lazer, eventos e da juventude de Penedo.

“Eu sempre estou disposta a novos desafios e mais uma vez o prefeito Ronaldo Lopes confiou em meu trabalho. Darei o meu melhor para fortalecer e apoiar as mulheres penedenses e também os povos tradicionais”, diz Aliny Costa.

NOVA SECRETÁRIA DE CULTURA É NATURAL DE PENEDO E COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA

Quem irá assumir a partir de fevereiro a pasta municipal da cultura é Maria Teresa Machado Pereira, ex-superintendente de Políticas Culturais da SECULT/AL.

“Me sinto muito honrada com o convite para atuar à frente da pasta da cultura da minha cidade. São 8 anos trabalhando diretamente com projetos culturais e estou entusiasmada em poder contribuir com o desenvolvimento da cultura penedense. Chego para somar em uma gestão alinhada, levando os pilares da ética, proximidade e transparência, com o intuito de elevar a cultura de Penedo, trazendo ainda mais reconhecimento para todos os fazedores de cultura do município,” afirmou Teresa Machado.

Ronaldo Lopes declarou que está muito feliz com o convite aceito e que não tem dúvida alguma que Teresa trará toda sua experiência para contribuir na gestão Crescendo Com Seu Povo.

PERFIL DA NOVA SECRETÁRIA

Maria Teresa Machado Pereira, 34 anos, natural de Penedo/AL, é jornalista, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing Político.

Atua com gestão pública em projetos voltados para a políticas culturais, difusão e formação, coordenando as atividades do Centro de Belas Artes de Alagoas, do programa Pro-bandas, oficinas culturais e Festivais de Dança, Bumba-Meu-Boi, Coco de Roda e Pôr do Sol Cultural.

Foi superintendente de formação e difusão cultural e superintendente de políticas culturais na Secretaria de Estado da Cultura, no período de 2015 a 2022.

Há 12 anos na gestão pública, Teresa Machado iniciou na coordenação da Assessoria de Comunicação do Gabinete do Vice-Governador José Thomaz Nonô, seguindo para Assessoria de Comunicação e Marketing da Secretaria de Estado da Cultural. Recentemente atuava como Superintendente de Políticas Culturais da SECULT/AL.