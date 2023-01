Rua fechada após queda de poste volta a ser liberada no Uruguai

Foto: Reprodução / TV Bahia

A rua Araújo Bulcão, localizada no bairro do Uruguai, em Salvador, voltou a ter o trânsito liberado por volta das 16h desta sexta-feira (13), cerca de 12h após o acidente que a interditou.

A informação foi confirmada ao iBahia pela Superintendência de Trânsito (Transalvador). De acordo com a Neoenergia Coelba, no entanto, o serviço de substituição do poste foi concluído às 14h.

O interdição começou por volta das 4h, depois que um caminhão carregado com madeira arrastou a fiação da rede elétrica e derrubou um poste. O veículo não parou.

Os moradores e comerciantes da rua ficaram assustados diante do barulho causado pelo acidente. Parte do fornecimento de energia ficou comprometido. O abastecimento foi retomado com a troca do equipamento.

