Rui Costa se emociona em despedida do Governo da Bahia

O ex-governador Rui Costa (PT) se emocionou durante a cerimônia de transferência do cargo para Jerônimo Rodrigues (PT), eleito novo representante estadual nas eleições de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em Salvador, neste domingo (1).

Em meio às lágrimas, o baiano, que irá assumir a Casa Civil no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de 2023, agradeceu a oportunidade dada pelo senador Jaques Wagner há oito anos, quando se tornou governador da Bahia pela primeira vez.

“Eu, olhando para trás, só sinto orgulho. E vontade de agradecer a essa amizade de apenas 40 anos. Senador da República, Jaques Wagner, tenho que lhe agradecer a oportunidade, da escolha oito anos atrás, para ser o candidato a governador da Bahia. Num salão parecido com esse, você me deu o desafio de fazer igual ou melhor do que você tinha feito. Espero ter cumprido o dever de casa à altura”, disse.

O ex-governador ainda quebrou o protocolo e convidou Jaques Wagner para discursar,

“Estou muito recompensado. Efetivamente, eu digo para todo mundo: você pegou um período muito mais difícil do que o meu, com governos federais que não ajudaram o estado da Bahia. Pelo contrário: tentaram prejudicar em vários momentos o nosso estado. E eu não, naveguei num mar tranquilo, porque peguei o presidente Lula e depois a presidenta Dilma no primeiro mandato. Você pegou um período de vacas magras, do ponto de vista dessa relação. E, mesmo assim, pela sua tenacidade, coragem, inteligência e responsabilidade, você realmente, e eu não tenho inveja, já disse isso várias vezes, superou”, elogiou o senador.

Rui Costa não participou da sessão solene e esteve presente apenas no momento da transferência. O ex-governador embarca ainda na manhã deste domingo (1) para Brasília, onde irá acompanhar a posse de Lula.

