sabia como funciona nos pets

Você sabia que a homeopatia, tratamento comum em humanos, também funciona muito bem para os pets? Entre os benefícios do tratamento, pode-se destacar o fato de que ele não possui efeito colateral, não causa resistência microbiana como no caso dos antibióticos, preserva o organismo porque não tem toxicidade, além do custo que é menor para os tutores.

De acordo com a médica veterinária, professora e coordenadora da Clivet UNIFACS, Simone Freitas, a homeopatia foca no paciente e é embasada na cura pelo semelhante.

“A homeopatia tem uma filosofia e um fundamento diferente da alopatia. Há um tratamento ou a prevenção de uma doença, cuidando do equilíbrio da energia vital, ou seja, não se trata apenas um órgão, se trata um organismo como um todo. Para isso a gente utiliza a cura através do semelhante, ou seja, aquilo que provou é o que vai curar a doença, só que de uma forma trabalhada que a gente chama de dinamização”, explica.

A princípio qualquer doença pode ser tratada por homeopatia, tanto física como comportamental. Dor, febre, infecções e ansiedade de separação são alguns problemas que podem ser resolvidos com o tratamento. A homeopatia também minimiza náuseas e perda de apetite dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

“Os problemas mais comuns tratados pela homeopatia são relacionados ao comportamento, além de problemas com o aparecimento de verrugas virais, doenças como cistite recorrente, que é inflamação da bexiga. Mas a gente tem observado o crescimento também no tratamento de doenças osteoarticulares e neurológicas, que dá mais qualidade de vida para os animais que têm doenças crônicas. Doenças renais e cardíacas, por exemplo, que não têm cura, podem ser minimizadas com a homeopatia e o animal passar e ter mais qualidade de vida”, conta.

Vale destacar que o acompanhamento periódico com o médico veterinário é importante para prevenção de doenças. O melhor tratamento para o seu pet deverá ser indicado apenas por um profissional da área.

