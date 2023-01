Sabrina Petraglia revela susto após janela cair em berço do filho

Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Petraglia apareceu nas redes sociais na quarta-feira (25) para relatar o momento de tensão que viveu com o pequeno Leo, de nove meses.

A atriz revelou ter levado um susto ao ver que uma janela caiu no berço do filho mais novo e chegou a amassar o móvel com o peso.

“Passei por um perrengue ontem em casa. Ouvi um barulho, quando cheguei no quarto do Léo… A janela, é um vidro grosso, enorme, caiu em cima do berço! Amassou o berço! Fiquei desesperada. A casa inteira tem essa janela e todas estavam meio bambas”, disse Sabrina Petraglia.

Morando em Dubai desde o início do mês, a atriz, o marido e os filhos, foram momentaneamente para um hotel enquanto a casa é reformada.

Sabrina disse que o arquiteto responsável pelo imóvel pediu o tempo para a reforma: “Ele falou para eu ir para um hotel, porque poderia ter acontecido um acidente muito grave”.

