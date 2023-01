SAC e Secretaria da Educação disponibilizam emissão de CPF

Foto: Divulgação

Os estudantes que vão fazer matrícula na Rede Estadual de Ensino já podem solicitar a emissão do CPF em nove unidades da Rede SAC e em 14 colégios estaduais. O documento é um dos exigidos para efetivação da matrícula, junto com a Carteira de Identidade (RG) e um comprovante de residência.

A matrícula on-line para a Rede Estadual acontece até o dia 24 de janeiro, por meio do portal da educação. Para emissão do CPF, os estudantes menores de 16 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados pelo pai, mãe ou o responsável legal. Maiores de 25 anos devem procurar a Receita Federal.

Locais

A Secretaria da Educação, em parceria com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), colocou à disposição dos alunos seis postos em Salvador e três pontos no interior do estado. O atendimento no será por ordem de chegada, não que os estudantes façam agendamento.

Os jovens também podem obter o CPF em 10 colégios da Rede Estadual, situados em Salvador, além de quatro unidades escolares localizadas no interior da Bahia.

Confira a relação dos locais:

Postos SAC da Capital:

Liberdade, Comércio, Cajazeiras, Periperi, Pau da Lima e Pituaçu.

Postos SAC no interior do Estado:

Ponto SAC Capim Grosso, Ipirá, Riachão do Jacuípe.

Escolas da Rede Pública na Capital:

Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques antigo Helena Matheus – São Cristóvão, Colégio Estadual Rômulo Almeida – R. das Araras, 114 – Imbuí, Colégio Est. São Daniel Comboni – Av. Ulysses Guimarães – Sussuarana, Colégio Estadual Vila Canária – R. São Pedro 8, Vila Canária, Colégio Estadual Mãe Stella – R. Silveira Martins – Cabula, Colégio Estadual Noêmia Rêgo – R. Boca da Mata – SN – Valéria, Colégio Estadual Gov. Roberto Santos -3ª Castelo Branco – Castelo Branco, Colégio Estadual Rotary – Ladeira do Abaeté – Itapuã, Colégio Estadual Luiz Viana – R. Waldemar Falcão, 07 – Brotas, Colégio Estadual Manoel Devoto – R. Osvaldo Cruz – Rio Vermelho.

Escolas da Rede Pública no interior do Estado:

CETEP de IRECE, Colégio Estadual Polivalente de Paulo Afonso, Colégio Estadual de Jequié e Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina II, em Jacobina.

