SAC Móvel oferece emissão de documentos em Lauro de Freitas

A carreta do SAC Móvel está oferecendo atendimento para a população na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, neste mês. O posto está no bairro de Itinga, em frente ao Colégio 2 de Julho. O atendimento é gratuito e segue até o dia 18 de janeiro.

Os serviços disponibilizados são a 1ª e demais vias do RG, 1ª via de CPF, antecedentes criminais, recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado) e Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Para ser atendido, não é preciso realizar agendamento prévio. Basta comparecer ao local, com recepção por ordem de chegada. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados, das 08h às 12h.

Por dia, estão sendo entregues 200 fichas de atendimento. A emissão de todos os documentos é gratuita, exceto a 2ª e demais vias do RG, que tem uma taxa de R$ 43,62.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

