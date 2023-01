SAC Móvel realiza atendimentos gratuitos no bairro de Paripe

Foto: Maína Diniz

O SAC Móvel chega ao bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde atende à população de 23 a 31 de janeiro. As outras carretas prorrogam a permanência em Itinga, em Lauro de Freitas, e no estacionamento da Ferreira Costa, na Av. Paralela, até o dia 31.

Os serviços disponíveis são a 1ª e demais vias do RG; 1ª via de CPF; antecedentes criminais, recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado) e serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE), além do Procon (apenas na Ferreira Costa).

O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e aos sábados, de 8h às 12h, por ordem de chegada, exceto em Itinga, que vai até às 17h. Para emissão de carteira de identidade, é necessário levar duas fotos 3×4. A fotografia deve ser colorida e ter a imagem frontal da pessoa a ser identificada, sem retoque, e com a cor do fundo branca. Todos os serviços são gratuitos, exceto 2ª e demais vias do RG, que tem uma taxa de R$ 46,19.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Serviço SAC Móvel:

Período: 23 a 31 de janeiro

Paripe (Av. Suburbana, estacionamento do Centro de Abastecimento de Paripe)

Período: até 31 de janeiro

Itinga (Rua São Cristóvão, em frente à escola 2 de Julho)

Ferreira Costa (Av. Paralela)

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.