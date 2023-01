SAC realiza atendimento para RG e CNH em 7 postos de Salvador

Foto: Divulgação / GOV BA

O SAC realiza um atendimento especial para RG e Carteira de Habilitação em sete postos de Salvador. As unidades vão abrir, excepcionalmente, nos três próximos sábados (14, 21 e 28 de janeiro) somente para a ação, que será nos postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu. Todos vão abrir de 8h às 12h, exceto Liberdade, que será de 9h às 13h.

Vale destacar que apenas no dia 14 o atendimento será somente para RG, exceto no SAC Pernambués, que também terá CNH. É importante lembrar também que para tirar a 1ª via de RG não tem custo, mas para a 2ª e demais vias é cobrada uma taxa de R$ 46,19. Os serviços de CNH também exigem as taxas declaradas pelo Detran.

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o site. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Confira os postos do atendimento especial nos próximos sábados (14, 21 e 28):

SAC Cajazeiras 8h às 12h

SAC Comércio 8h às 12h

SAC Liberdade 9h às 13h

SAC Pau da Lima 8h às 12h

SAC Periperi 8h às 12h

SAC Pernambués 8h às 12h

SAC Pituaçu 8h às 12h

