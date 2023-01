Safadão fala sobre apreensão de avião avaliado em R$ 37 milhões

Foto: Reprodução/ Instagram

Wesley Safadão falou pela primeira vez sobre uma grande polêmica que envolve um de seus bens materiais. O artista teve um avião particular avaliado em R$ 37 milhões, apreendido pela Justiça.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, o cantor abriu o jogo sobre a situação e garantiu que tudo foi feito de forma legal.

“É uma situação em que eu fiz um investimento em criptomoedas naquela empresa. Eu comprei o jato da forma mais legal possível. Quando você vai comprar um avião, tem que olhar, ver se não tem nenhuma restrição e tal.”

A aeronave foi apreendida em dezembro de 2022, após decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, em uma investigação da Polícia Federal de um suposto esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas.

O cantor teria sido vítima do Sheik dos Bitcoins. “Eu comprei o avião e fiquei um mês praticamente com ele no meu nome. Financiei a metade do avião. Para um banco financiar alguma coisa, ele não tem que verificar se está tudo certo?! Não tinha nenhuma restrição. O banco financiou, e depois aconteceu toda a turbulência na empresa desse rapaz”, contou.

Safadão, que teve o avião devolvido, fala que além dele, outros artistas, influenciadores e empresários foram lesados pelo ‘Sheik’. O forrozeiro celebrou o fato de ter conseguido a aeronave de volta e fala que tudo vem sendo resolvido na Justiça.

“Do dia que eu entrei ao dia que eu saí dessa operação, deu seis meses. Realmente, o avião foi bloqueado, mas do mesmo jeito que existe justiça do lado de cá, existe do lado de lá. Então a gente conseguiu desbloquear e está provando na justiça que a forma como foi feita, foi legal. Não só eu, tem vários outros artistas envolvidos, influenciadores, grandes empresários, são mais de 20 mil pessoas envolvidas [lesadas].”

