Saiba a história da música mais executada de Ney Matogrosso

Foto: Marcos Hermes/ Divulgação

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Ney Matogrosso estará no palco do Festival de Verão 2023 como convidado do cantor Criolo para um encontro inédito na capital baiana.

O artista sobe ao Palco Cais no dia 28 de janeiro e promete um show especial e inesquecível para o público que estará presente e quem também irá acompanhar a apresentação pela transmissão do Multishow.

Porém, uma curiosidade fica no ar. O encontro de Criolo e Ney Matogrosso terá a música mais executada do artista em todo país?

De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), o mato-grossense tem 951 gravações cadastradas no banco de dados no escritório e em meio as suas canções, a faixa ‘Poema’ é a música mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública.

A faixa é uma composição de Frejat e Cazuza, que colaboraram em grande escala para o repertório de Ney, dando ao artista diversos outros hits.

Poema foi escrita por Cazuza aos 17 anos, como uma declaração de amor para avó paterna, Maria José. Na época, após a morte da avó materna de Cazuza, Maria José pediu para que o neto escrevesse algo para ela em vida, e assim a homenagem foi feita.

No entanto, a homenagem ficou guardada por 23 anos, até a morte de Maria José, momento no qual a mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, descobriu a letra. O poema foi publicado no jornal ‘O Globo’ com um pedido para que Frejat a musicasse.

Em consenso, os dois definiram que o intérprete ideal para a canção que falava com tanto carinho sobre aquela que foi sua confidente em vida, e uma das maiores incentivadoras de Cazuza teria que ser o grande amigo do cantor, e companheiro de vida, Ney.

Poema foi lançada por Ney Matogrosso em 1999, no álbum Olhos de Farol.

Sobre o FV 23

A apresentação de Ney Matogrosso acontece no dia 28 de janeiro, como uma participação no show de Criolo. Ao todo, 32 atrações vão se apresentar em dois palcos principais não simultâneos.

A abertura dos portões está prevista para a partir das 15h30. Já os shows estão previstos para começar a partir das 16h30.

Os ingressos para curtir o retorno do Festival de Verão ao Parque de Exposições estão à venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

