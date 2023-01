saiba como cancelar sua conta sem sair de casa

O Banco Inter, assim como todos os bancos digitais, permite que o cliente realize qualquer procedimento ou contrate qualquer serviço através dos meios digitais. Sendo assim, para abrir ou fechar uma conta não é diferente, com o processo podendo ser feito sem sair de casa.

A abertura ou fechamento da conta no Banco Inter pode ser feita tanto pelo celular, através do aplicativo, quanto pelo computador. O encerramento da conta é considerado um processo muito burocrático e complicado, então o banco digital resolveu facilitar a vida dos clientes. Confira a seguir como encerrar uma conta do Banco Inter pelo celular.

Como excluir conta do Banco Inter pelo celular

Primeiro, é importante que o cliente que deseja excluir a conta esteja com seus documentos em mãos. Isso porque durante o processo existe a chance de alguns dados pessoais serem exigidos.

Para a exclusão da conta do Banco Inter pelo celular, é necessário que o usuário acione a Babi, assistente virtual do banco. Para isso, antes de tudo, deve-se abrir o aplicativo do banco, que está disponível para Android e iOS.

Em seguida, o cliente deve buscar pela opção “Precisa de ajuda?”. Essa opção aparece ao final da tela inicial do aplicativo. Além disso, o cliente também pode utilizar a lupa de pesquisa, e procurar por “Chat Babi”.

Após acionar a atendente virtual, basta que o usuário informe que deseja excluir a conta do Banco Inter e siga os procedimentos que serão passados. Confira a seguir como realizar o mesmo processo de encerramento de conta através do computador.

Encerramento de conta pelo computador

Antes de começar o processo de encerramento de conta do Banco Inter, é importante lembrar que o acesso pelo computador é feito através do QR Code. O cliente deve acessar o aplicativo pelo celular, e procurar pelos “três pontinhos” que aparecem na tela inicial.

Em seguida, é necessário clicar em “iSafe”, e depois na opção “Internet Banking”. Por fim, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela do computador. Após efetuado o acesso, o processo de encerramento da conta pode ser iniciado. Confira o passo a passo a seguir:

Selecione a opção “Serviços”;

Em seguida, clique em “Encerramento de conta”;

Agora, o cliente deve informar ao Banco Inter o motivo que o levou a cancelar a conta;

Leia com atenção os termos de encerramento da conta digital;

Caso concorde, aceite os termos e toque na opção “Avançar”;

Leia as informações exibidas na tela com cautela;

Em seguida, selecione a opção “Confirmar”;

Caso o cliente ainda possua algum valor em dinheiro na conta, será necessária a transferência do saldo para outro banco. Após fazer isso, toque em “Avançar”;

Um código será gerado, que necessita de autenticação. Por fim, basta aguardar o retorno do Banco Inter confirmando o encerramento.

É importante que o cliente tenha certeza de que deseja cancelar a conta do Banco Inter. Isso porque outra conta do banco só poderá ser solicitada 180 dias, ou seja, seis meses após o encerramento.