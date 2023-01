O PicPay é uma carteira digital que oferece muitas opções para que o cliente controle suas finanças, além disso, oferece serviços relevantes, como o parcelamento de boletos e o cartão PicPay Card.

Saiba como parcelar a fatura do seu cartão de crédito PicPay Card

Contudo, muitos clientes ainda possuem dúvidas referentes ao parcelamento do PicPay Card, sendo assim, saiba como realizar esse processo. De acordo com informações oficiais da fintech, o PicPay Card pode ser parcelado de duas maneiras, através do parcelamento voluntário e do parcelamento compulsório.

Como posso realizar o processo para o parcelamento?

Para verificar essa opção, o cliente deve acessar o aplicativo do PicPay, clicar em “carteira”, selecionar “meus cartões”, por conseguinte, PicPay Card. Ao optar por “pagar fatura”, o cliente irá visualizar a opção “parcelar fatura”. Sendo assim, é necessário escolher o valor para pagar como entrada e a quantidade de parcelas, assim, basta clicar em “continuar”.

Selecione o número de parcelas e os valores

Na tela aparecerá o resultado desse parcelamento, considerando os valores. Assim sendo, é necessário que o cliente opte por “continuar” novamente, podendo escolher o pagamento do PicPay Card através da sua carteira digital ou por boleto.

Por fim, o cliente irá visualizar informações referentes à transação e deve clicar em “pagar” para finalizar o processo. As faturas podem ser parceladas em até 15 dias após o vencimento.

De acordo com informações oficiais do PicPay, o parcelamento compulsório se refere a uma regra do Banco Central do Brasil, sendo assim, o cliente que pagar um valor menor que o total da fatura e maior que o mínimo, deve pagar o valor restante em até 30 dias.

Parcelamento compulsório

Dessa forma, o PicPay, assim como qualquer outra instituição financeira, poderá parcelar o restante com juros mais baixos do que os juros do rotativo.

Parcelamento voluntário

Além dessa opção, o PicPay também destaca que existem outras formas de contratar o parcelamento. Através do próprio arquivo da fatura, o cliente pode visualizar as opções, bem como através do aplicativo PicPay, por meio do mesmo processo anterior.

É importante destacar que o parcelamento compulsório está disponível para faturas com valores pendentes, ao passo que é possível parcelar voluntariamente faturas atuais.

Crédito sujeito à análise

O PicPay Card possui a opção débito e crédito, além dos benefícios MasterCard. Entretanto, é válido destacar que a solicitação do cliente passa por análise de crédito, de acordo com os critérios da instituição financeira.