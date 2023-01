A poupança pode ser parte de um fluxo financeiro pessoal adaptado e flexível, no entanto, é importante que considere suas particularidades e tenha clareza sobre as suas metas pessoais em curto, médio e longo prazo.

Saiba como planejar uma poupança na sua rotina

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem definir valores para tal finalidade. Contudo, é possível que faça da poupança uma maneira de direcionar suas finanças e não o único fim de um processo financeiro.

Para isso, é importante criar um processo que considere seus hábitos de compra e consumo, visto que deve analisar o que pode ser modificado com o passar do tempo.

Defina suas metas e acompanhe o seu processo através de uma ferramenta de gestão ou de aplicativos de finanças. Dessa forma, poderá direcionar suas ações e contemplar suas metas alcançadas.

Troque serviços na sua rotina e gere economia orgânica

Faça trocas importantes na sua rotina e considere os valores economizados como uma maneira tangível de visualizar o seu processo e não foque nos valores monetários no começo do seu fluxo. Visto que são valores economizados de forma irrisória, no entanto, são bastante simbólicos no que tange a sua mudança comportamental.

Por exemplo, troque o cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas e guarde o valor economizado na sua poupança. Com o passar do tempo poderá realizar trocas mais relevantes dentro do seu estilo de vida. No entanto, ao visualizar o seu processo, estará reforçando um hábito sustentável em longo prazo dentro do seu fluxo de consumo.

Conheça o mercado de investimentos

Além disso, a poupança não precisa ser a única opção de investimento. É possível estudar o mercado e definir metas relevantes para se tornar um investidor, principalmente, considerando a diversidade das opções de renda fixa.

Sendo assim, faça um planejamento para essa finalidade e considere diversificar suas opções de forma gradual. Dessa forma, a poupança pode ser um conceito importante que te ajude a questionar os seus impulsos de compra e não uma obrigatoriedade compulsória; o que gera uma autocobrança excessiva.

Controle suas finanças e faça ajustes necessários

Portanto, tenha clareza de suas metas e lembre-se de que é possível obter sucesso de forma não linear. Assim, não abdique de controlar suas finanças, ainda que o seu processo precise de ajustes periódicos. Já que ao deixar de controlar sua rotina financeira, estará deixando de registrar fatos que já estão ocorrendo, independentemente do seu controle atual.