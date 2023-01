De acordo com informações oficiais do PicPay, o pagamento de boletos por meio da carteira de pagamento pode ser feito de forma simples e fácil. O PicPay é uma carteira digital que permite ao usuário utilizar diversos serviços, dentre eles o pagamento de boletos. Confira como deve proceder para realizar esse tipo de pagamento.

Saiba como realizar o parcelamento de boletos no PicPay

Ao acessar o aplicativo oficial do PicPay, o usuário deve selecionar a opção “pagar boleto”, posteriormente poderá escolher entre o leitor de código de barras, digitar o número referente ao código ou pagar através do Pix. Por conseguinte, deve verificar a forma de pagamento e realizar a transação.

Cartão ou saldo da carteira

De acordo com informações do PicPay, o cliente pode pagar um boleto utilizando o cartão de crédito cadastrado no aplicativo do PicPay, bem como o saldo da sua carteira digital. Por isso, é importante que o usuário verifique qual é a forma de pagamento na tela de confirmação da transação, antes de efetivar o pagamento.

Agendamentos

É possível agendar o pagamento do boleto na tela de pagamento. Além disso, o agendamento ocorre de maneira automática para transações realizadas depois das 19h, considerando contas de consumo, ou depois das 23h, considerando faturas de cartões de crédito e boletos oriundos de bancos.

Taxas

No que se refere às taxas para o pagamento de boleto, o PicPay explica que o cliente só paga a taxa se realizar o pagamento adicionando o saldo por meio do cartão de crédito e também se optar por parcelar o valor do boleto. Já se o pagamento do boleto for realizado com o saldo da carteira PicPay, não há cobrança de tarifas.

Sendo assim, por exemplo, se o cliente realizar o pagamento utilizando o saldo da conta PicPay e um pouco do limite do seu cartão de crédito, pagará tarifas apenas sobre o valor referente ao cartão de crédito. Dessa forma, o PicPay explica que o pagamento de boletos realizados com saldo adicionado por meio do PicPay Card ou de outro cartão de crédito, é acrescentada a tarifa de 4,99% por transação.

Parcelamento

Além disso, caso o boleto pago se enquadre na condição citada e ainda seja parcelado, o cliente irá pagar o valor de 4,49% sobre cada parcela, além dos já citados 4,99% por transação. É válido ressaltar que os valores citados estão atualizados de acordo com a data desta publicação. Sendo assim, verifique a plataforma oficial do PicPay para considerar os valores atualizados.