saiba como vai funcionar dinâmica do primeiro paredão

Foto: Reprodução/TV Globo

O primeiro paredão do “BBB 23” será formado no domingo (22) e promete levar fogo no parquinho para o meio dos participantes confinados.

Conforme anunciado pelo programa, nesta sexta-feira (20) terá o Poder Curinga, que vai dar o voto com peso 2 para a dupla que conseguir a vantagem.

Já no sábado (21) acontece a tradicional Prova do Anjo. Vale lembrar que Bruna Griphao e Larissa são as líderes da semana e indicam uma dupla para a primeira Berlinda do “BBB 23”.

No dia da votação, a dupla de anjos escolhe uma dupla para ser imunizada, depois a dupla que recebeu mais votos vai para o paredão e após isso é a vez do contragolpe dado pela dupla mais votada pela casa.

A prova Bate-Volta irá retornar para agitar a competição. Irão participar dela a dupla mais votada pela casa, junto com a dupla puxada pelo contragolpe, quem vencer está fora do paredão.

Quarto secreto

Mais uma novidade para a atual edição, a dinâmica do quarto secreto é iniciada ainda no domingo, com a votação para descobrir qual dupla vai para o local.

Na terça-feira (24), ao invés da eliminação, a dupla vai para o quarto secreto por meio do voto do público que acompanha o “BBB 23”.

Já na quinta-feira (26), chega ao fim a dinâmica da primeira semana de jogo com a eliminação de um integrante da dupla que estava no quarto secreto. Vale lembrar que o jogador que voltar o quarto secreto terá imunidade.

