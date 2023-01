saiba o que aconteceu durante a madrugada na casa

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi madrugada de véspera de formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2023, e o assunto não poderia ser outro. As líderes ainda não decidiram sobre a indicação dupla, e segue conversando sobre as possibilidades.

Já o casal Bruna Griphao e Gabriel trocaram farpas enquanto durante conversa na área externa da casa. A dupla parece não estar se entendendo bem e jogaram indiretas um para o outro.

Aline Wirley e Bruno, que venceram a prova do anjo no sábado (21), conversaram sobre a dupla que irão imunizar. Em conversa com alguns brothers e sisters, Bruno deixou claro que não concorda com a decisão e queria outra dupla como escolhida.

E bem no comecinho da manhã, as líderes resolveram utilizar um dos poderes disponíveis. Confira todos os pontos com detalhes abaixo:

Formação de paredão

Toda a casa está voltada para o paredão. As líderes, Bruna e Larissa, ainda estão decidindo sobre em quem votar. Com Key Alves e Gustavo, Fred Nicácio e Marília na mira, as sisters não conseguiram chegar a um consenso sobre a votação. Bruna Griphao chegou a pedir um sinal do universo para tomar a decisão

“Vou lá fora. Se um bicho pousar em mim, vai ser Cowboy e Key. Se não, Fred e Marília”, disse.

Quem também está preocupada é Gabriel, que é o foco da casa. O brother chegou a montar uma estratégia para atender o Big Fone, que não tem previsão de tocar na casa.

Farpas no relacionamento

Desde que Bruna Griphao e Gabriel iniciaram uma espécie de relacionamento na casa, os dois vivem entre tapas, beijos e farpas. Na madrugada deste domingo (22), a dupla trocou farpas enquanto conversavam na área externa.

Bruna interrompeu Gabriel durante uma conversa e o brother puxou a atriz pelo ombro. Bruna irritada, respondeu.

“Para de me silenciar”, disse.

“Então, só que você me atropela”, respondeu Gabriel.

“Mas é, na vida vai ser assim”, retrucou Bruna.

Horas depois, Bruna e Gabriel foram dormir no Quarto Deserto. Larissa, no entanto, chamou a sister para dormir com ela e Fred no quarto do líder. Diferente do que Bruna pensava, Gabriel mandou a sister ir, para “ela não machucar ele quando o Big Fone tocar”.

“Ele me chamou pra deitar lá, mas depois falou: ‘Vai embora’ pra não me machucar quando o negócio [Big Fone] tocar”, reclamou Bruna.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Larissa aproveitou o momento para dar um puxão de orelha na amiga.

“Tu tem que pensar mais em você. Você entrou aqui sozinha e vai sair sozinha. […] Eu sei que é difícil, mas tenta separar um pouco o jogo e o relacionamento”, disse.

Os Anjos

Aline e Bruno também estão se desentendendo no jogo. Após ganhar o anjo, a dupla precisa escolher dois brothers para imunizar. E a vocalista do Rouge revelou que pretende imunizar Mc Guimê e Tina no paredão.

No entanto, em conversa com alguns brothers e sisters, Bruno comentou que daria a imunidade para Gabriel e Paula, mas Aline não iria concordar. Ele também acha que Fred e Marília podem ser eliminados.

“O casal biscoito, acho que eles podem sair porque são manipuladores, principalmente a Cabrita”, analisou.

Poder do Líder

Já no começo desse domingo (22), as líderes Bruna Griphao e Larissa decidiram usar um dos poderes disponíveis no quarto. As sisters acordaram toda a casa às 6h da manhã e se divertiram enquanto assistiam aos companheiros de programa a levantar.

Gabriel achou que era o Big Fone e saiu correndo para atender.

“Eu to me mijando”, disse Bruna enquanto ria Fred e Larissa no quarto.

