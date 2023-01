saiba o que irá acontecer nos capítulos de 02 a 09 de janeiro

Foto: Reprodução/ Globo

Segunda-feira (2)

Brisa conta a Creusa que se casará na igreja. Brisa manda Dina avisar a Ari que só entregará Tonho no dia seguinte. Ari pensa em chamar a polícia caso Brisa não devolva Tonho no horário estipulado pelo Juiz. Guida recebe uma intimação para comparecer na delegacia. Moretti diz a Stenio que não lamentaria se ficasse viúvo. Cidália demonstra sua preocupação a Guerra, dizendo que a estagiária que está pesquisando informações sobre Débora começará a consultar o arquivo dos hospitais. Oto convence Brisa a entregar Tonho a Dina. Oto dá um anel de noivado para Brisa. Guida esvazia o pneu do carro de Moretti. Ari reage quando Núbia lhe fala que Brisa irá se casar.

Terça-feira (3)

Leonor repreende Guida, que promete infernizar a vida de Moretti. Isa esconde o fio do carregador do computador de Theo. Guida observa Moretti trocando o pneu do carro. Laís tenta apartar a briga entre Theo e Isa. Núbia sonda Rose para obter mais informações de Brisa. Laís e Monteiro acolhem Theo. Cidália percebe que Ari não menciona Dante no texto do livro da construtora e pede ao rapaz que inclua o nome do professor. Cidália comenta com Guerra que tem a impressão de que Ari se prepara para dar um bote. Oto decide pedir a medida protetiva contra Moretti para ele e Brisa. Creusa conta a Helô que Moretti ameaçou Oto e Brisa. Helô recomenda que Guida não peça nada a Oto.Guida desliga a luz da casa de Moretti. Cidália vai ao hospital onde Débora ficou hospitalizada, para averiguar se ainda existe o arquivo da internação, e se depara com Dante.

Quarta-feira (4)

Dante desconfia da desculpa dada por Cidália, que justifica sua ida ao hospital para pegar informações sobre uma cirurgia que fez no passado. Dante e Sara concluem que Cidália sabia do acidente de Débora, mas não entendem o interesse da assessora de Guerra nas fichas do arquivo do hospital. Brisa sente que é alvo de Moretti ao saber que o empresário mandou investigar sua vida. Moretti diz a Stenio que está nas mãos de Oto e Brisa. Nunes propõe sociedade a Olímpia ao saber que ela ganhou na loteria. Dante sugere que Ari procure Moretti para saber da participação do empresário na construtora. Stenio avisa a Helô que mataram Hernandez e que agora a delegada é alvo dos bandidos, por ter confiscado a troca dos e-mails entre o advogado e seu cliente. Brisa avisa a Ari que Moretti está ameaçando Tonho.

Quinta-feira (5)

Oto não gosta de saber que Brisa procurou Ari e acaba sendo pressionado pelo ex-marido da noiva a confirmar que Moretti foi sócio de Guerra. Cidália informa para Guerra que o administrador do hospital deve favores ao empresário e sugere que ele peça privilégio na consulta aos arquivos. Bia consegue ter acesso aos arquivos do hospital fingindo ser estagiária de Cidália. Oto diz a Brisa que precisa ficar só para pensar na decisão que tomará. Brisa entrega o anel de noivado a Oto. Guida pede ao mecânico para fechar a água da casa de Moretti. Yone diz a Helô que é perigoso a delegada guardar o e-mail que informa a localização do cofre e sugere que ela providencie um segurança. Stenio diz a Laís que precisa proteger Helô. Bia consegue ter acesso ao arquivo de Débora e mostra a Dante que a amiga de Sara morreu, mas a criança que ela teve resistiu.

Sexta-feira (6)

Sara custa a acreditar que Débora está morta. Dante e Sara estão firmes no propósito de encontrar a criança de Débora. Guerra estranha o pedido de Ari para que Tonho não saísse de casa.Helô não percebe que está sendo vigiada, enquanto conversa com Yone em um bar. Monteiro tenta tranquilizar Laís com relação a sua preocupação com o comportamento de Theo. Ari pergunta a Oto se ele tem algum envolvimento com o hackeamento do processo dos casarões. Oto sente mágoa de Brisa. Marineide fica surpresa com a separação de Brisa e Oto. Cidália se espanta ao saber pela atendente do hospital que a estagiária da assessora de Guerra já encontrou o que ela procurava.

Sábado (7)

Cidália alerta Guerra para enfrentar grandes tempestades e avisa ao empresário que é preciso saber o que tem na documentação dos arquivos do hospital antes de se posicionarem.

Núbia pressiona Ari querendo saber o motivo de Tonho não poder sair de casa. Cidália aconselha Guerra a contar a Chiara toda a verdade sobre a filha. Oto diz a Caíque que Brisa não confiou nele. Oto avisa a Moretti, na frente de Stenio, que o ex-patrão causou medo em Brisa, e responsabiliza o empresário caso venham a descobrir que eles estão envolvidos no hackeamento dos casarões. Bia avisa a Dante que Cidália e Guerra já sabem que eles estão com os arquivos. Moretti diz a Sara que não sabia que Débora havia morrido e que desconhece o paradeiro da criança. Sara esbofeteia Moretti depois que ele ofende Débora. Helô é fotografada na rua por uma mulher.

