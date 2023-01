saiba o que vai acontecer nos capítulos de 02 a 09 de janeiro

Foto: Reprodução / TV Globo

Segunda-feira (2)

José chega à fazenda e pede para conversar com Tertulinho. José briga com Tertulinho, mas ouve do Coronel a revelação de que são irmãos. Candoca aconselha o Coronel a pedir perdão aos filhos e vai atrás de José. Tertulinho sai de casa escondido. Candoca conforta José. Deodora se desespera ao saber do sumiço de Tertulinho. Sabá finge estar doente para tirar dinheiro de Timbó. Latifa chama uma ambulância para resgatar o ex-prefeito. Nivalda culpa Timbó pelo acidente de Sabá, e Tereza repreende o marido. Tertulinho encontra José e Candoca na caverna. Tertulinho atira contra José.

Terça-feira (3)

Tertulinho erra o tiro de propósito, e Candoca o desarma. José vai para a casa de Daomé, e Candoca leva Tertulinho embora. José rememora dos momentos com Daomé. Deodora conta a Tertulinho que sempre soube da traição do marido e pede perdão ao filho. Deodora confronta Candoca e se faz de vítima na frente de Ismênia. O Coronel tenta falar com Tertulinho, que finge dormir. Deodora vai atrás de Pajeú. Cira descobre que ela e Anita trocaram a roupa de Márcio Castro com a de Joel durante o feitiço. Joel revela para Timbó sua preocupação com José. Pajeú se declara para Deodora. O Coronel procura José, que tenta conter a emoção. Candoca visita José e sorri ao vê-lo dormindo ao lado de Timbó.

Quarta-feira (4)

Candoca prepara um piquenique para José e Timbó. O Coronel aparece na igreja, e Padre Zezo o acolhe. Deodora manipula Pajeú para que ele atente contra a vida de José. Tertulinho contradiz Candoca e não leva o filho para escola. Zahym vai atrás de Labibe na pousada. Vanclei flagra Latifa no quarto de Xaviera com roupas íntimas. Candoca descobre que Tertulinho pegou Manduca e se preocupa com José. O Coronel termina de se confessar. Tertulinho anda com Manduca pela estrada e não percebe a aflição do filho. Candoca e José procuram o filho na fazenda Palmeiral e na casa de Tertulinho. Padre Zezo sofre com a história do Coronel e reza por ele.

Quinta-feira (5)

Tertulinho anda sem destino com Manduca. Deodora se desespera quando não consegue falar com o filho. Manduca pergunta a Tertulinho se ele e José são irmãos. Ismênia tenta consolar o Coronel. Tertulinho chega em casa com Manduca, e Candoca se enfurece com o ex-marido. Xaviera flagra Vanclei em seu quarto incomodando Latifa. Xaviera ajuda Latifa a se arrumar, e não percebe quando a mulher deixa sua pulseira cair. Vanclei encontra a joia de Latifa e a guarda sem que ninguém veja. Candoca avisa a Tertulinho que ele não verá mais Manduca. Nivalda e Sabá iniciam o golpe contra Timbó. Tertulinho procura José.

Sexta-feira (6)

José e Tertulinho conversam sem brigar. Nivalda entrega a Timbó e Tereza uma suposta conta de hospital para eles pagarem. Rosinha se preocupa com a ingenuidade dos pais. Nivalda e Sabá comemoram o golpe na família Timbó. Maruan se preocupa com José. Vanclei devolve a pulseira que Latifa esqueceu no quarto de Xaviera. José se encontra com Candoca. O Coronel questiona Tertulinho sobre o atentado que José sofreu. Zahym insiste que Vanclei jante com eles, e Latifa fica nervosa com as investidas do rapaz. Vespertino faz uma festa para Floro Borromeu. O Coronel estranha ao ver Deodora chegar tarde em casa e a questiona. Candoca e José decidem adiantar o casamento.

Sábado (7)

José e Candoca sonham com a cerimônia de casamento. Deodora discute com o Coronel. Vespertino insiste que Floro o nomeie secretário de finanças de Canta Pedra. Mirinho arma um flagrante para Tomás na festa de Vespertino e faz fotos comprometedoras do rapaz. José implica com Tertulinho na frente de Laura. Floro nomeia Vespertino secretário de finanças. Maruan revela a José que seu pai o proibiu de se casar com Labibe. Lorena pede para Dagmar conversar com Candoca. Fubá Mimoso volta para Canta Pedra regenerado, e Xaviera fica chocada. José vai à fazenda Palmeiral pegar a vaca leiteira que o Coronel impediu Joel de levar quando o demitiu da fazenda. Deodora dá um ultimato em Pajeú. O Coronel tem uma crise nervosa e passa mal no braços de José.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.