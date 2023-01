Saiba quanto os participantes do Camarote ganhavam com publicidade em rede social

Foto: Foto: Reprodução/Globo

Atualmente, um dos pontos principais por trás de celebridades participando de realities é o engajamento nas redes sociais.

A importância do aumento de números de seguidores e interação está ligada ao valor da publicidade que será veiculada pela conta do famoso, nesse caso, principalmente o perfil do Instagram.

Em levantamento feito por Thiago Cavalcante, especialista em marketing de influência e CEO da Inflr, foi divulgado o valor que os famosos do camarote do “BBB 23” ganhavam antes de ingressar no reality.

Na lista, Cara de Sapato é quem cobrava o menor valor para publicidade em perfil com 167 mil seguidores. Já Guimê e Fred, estão empatados no topo com R$40 mil por divulgação.

Veja a lista:

Aline Wirley: R$ 10 mil (853 mil seguidores)

Bruna Griphao: R$ 15 mil (2,7 milhões de seguidores)

Fred: R$ 40 mil (9,3 milhões de seguidores)

Domitila Barros: 4,7 mil euros, cerca de R$ 26,5 mil na cotação atual (213 mil seguidores)

Cara de Sapato: R$ 3,5 mil (167 mil seguidores)

Fred Nicacio: R$ 30 mil (342 mil seguidores)

Key Alves: R$ 25 mil (1,5 milhões de seguidores)

Marvvila: R$ 8 mil (652 mil seguidores)

Gabriel Santana: R$ 12 mil (2,1 milhões de seguidores)

MC Guimê: R$ 40 mil (8,2 milhões de seguidores)

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.